Календарь болельщика: главные спортивные события 2021 года





Январь





8 - 10 января – пятый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). Запланировано шесть гонок, среди которых - спринт, гонка преследования и смешанная эстафета.





13 - 17 января – шестой этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). Биатлонисты побегут спринт, эстафету и масс-старт.





15 - 18 января в Загребе (Хорватия) состоится международный турнир серии Гран-при по греко-римской борьбе.





21 - 24 января – седьмой этап Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия), включает в себя индивидуальную гонку, масс-старт и эстафету.





27 - 31 января пройдет открытый чемпионат Европы по биатлону, который будет проводиться в Душниках-Здруй, Польша. В прошлом году чемпионат был запланирован в эстонском Отепяя, но из-за отсутствия снега его перенесли в Раубичи (Беларусь).





Февраль





8 - 21 февраля – открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open). Первый крупный теннисный турнир в году вместо традиционной второй половины января пройдет на три недели позже. Это связано с тем, что игрокам перед началом соревнований необходимо пройти двухнедельный карантин.





10 - 21 февраля – чемпионат мира по биатлону. Главный старт сезона в нынешнем году пройдет в словенской Поклюке. Именно к этому соревнованию большинство спортсменов готовится целенаправленно, чтобы пик формы пришелся именно на этот период. На ЧМ пройдут абсолютно все типы гонок - индивидуальная, спринт, пасьют, масс-старт, эстафеты, супермикст и смешанная эстафета. Всего их будет 12.





На 16 - 17 и 23 - 24 февраля запланированы первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Самым мощным противостоянием станет поединок между каталонской "Барселоной" и французским ПСЖ.





18 февраля состоятся первые поединки 1/16 финала Лиги Европы. Украину на данном этапе турнира представят "Динамо" и "Шахтер". Киевляне дома сыграют с бельгийским "Брюгге", а дончане на выезде встретятся с тель-авивским "Маккаби".





25 февраля пройдут ответные встречи плей-офф Лиги Европы. На следующий день пройдет жеребьевка 1/8 финала.





Март





9 - 10 и 16 - 17 марта пройдут ответные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка следующих стадий состоится 19 марта.





11 марта – первые матчи 1/8 финала Лиги Европы.





18 марта – ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.





Апрель





6 - 7 апреля – первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.





21 апреля пройдут поединки 1/2 финала Кубка Украины.





13 - 14 апреля – ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.





27 - 28 апреля – первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов.





Май





4 - 5 мая – ответные матчи 1/2 финала Лиги чемпионов.





23 мая – открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros). В прошлом сезоне турнир был перенесен на сентябрь-октябрь из привычного мая-июня. До этого Ролан Гаррос никогда не разыгрывался осенью. Впервые в истории он завершал серию турниров "Большого шлема".





26 мая финальный матч Лиги Европы будет принимать "Арена Гданьск" в Польше. Изначально Гданьск должен был провести финал 2020 года. Однако из-за Covid-19 заключительные раунды турнира доиграли в Германии.





29 мая состоится финал Лиги чемпионов. Решающий матч примет Олимпийский стадион в Стамбуле, где должен был состояться финал прошлогоднего турнира, но также из-за коронавируса был перенесен в Лиссабон.





Июнь





11 июня - 11 июля – чемпионат Европы по футболу. Евро-2020 сохранил название несмотря на перенос турнира на 2021 год. Это позволило сохранить оригинальную концепцию соревнований и отпраздновать 60-летие со дня проведения первого в истории чемпионата Европы по футболу. К юбилею был приурочен новый формат турнира, проведение которого запланировано на 12 аренах 12 городов континента. Если планы организаторов вновь не сломает коронавирус.





28 июня - 11 июля – Уимблдон. В прошлом году главный теннисный турнир мира не состоялся из-за пандемии коронавируса. Проведение старейшего турнира планеты было отменено впервые за 75 лет.





Июль





8 июля стартует новый еврокубковый турнир – Лиги конференций. Его участниками станут клубы, вылетевшие на ранних отборочных стадиях и по итогам группового раунда Лиги Европы. Матчи Лиги конференций будут проводиться по четвергам, победитель турнира получит прямую путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.





23 июля - 8 августа – Олимпийские игры в Токио, которые пройдут на год позже, чем планировалось, сохранят в названии 2020. Это будет главный турнир уже не четырех, а пятилетия.





Август





25 августа - 6 сентября - XVI летние Паралимпийские игры. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим предполагается использовать для летних Олимпийских игр 2020 года. В программу будут включены соревнования по бадминтону и тхэквондо, которые заменят парусный спорт и одну из дисциплин паралимпийского футбола.





конец августа (дата еще не утверждена) – Суперкубок УЕФА, в котором встретятся победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы нынешнего сезона. Матч мог пройти на стадионе в Харькове, но исполком УЕФА выбрал столицу Северной Ирландии - Белфаст и стадион "Виндзор Парк".





30 августа - 12 сентября – Открытый чемпионат США по теннису (US Open) является четвертым и заключительным теннисным турниром серии "Большого шлема".





Октябрь





(даты еще не утверждены) чемпионат мира по спортивной гимнастике, который примет японский город Китакюсю. Изначально турнир должен был пройти в Копенгагене, но затем датская сторона отказалась. Таким образом, Япония проведет сначала чемпионат мира по спортивной гимнастике, а затем - по художественной гимнастике.





Оба чемпионата проходят ежегодно, за исключением тех лет, в которые проводятся Олимпиада. На 2020 год чемпионаты мира были запланированы, однако Игры в Токио были перенесены, таким образом, в 2021 году пройдут и чемпионаты мира, и Олимпиада.





Декабрь





Всемирная зимняя Универсиада (Люцерн, Швейцария).