







Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что если Чемпионат мира по хоккею не перенесут из Минска, многие сборные будут его бойкотировать.





Страны Европы активно обсуждают бойкот или перенос из Минска ЧМ по хоккею 2021 года. Ранее Тихановская поднимала вопрос бойкота на встречах с министрами иностранных дел Швеции, Чехии, Дании, Норвегии, Канады, Словакии, представителями Швейцарии. В разговоре с главой МИДа Латвии Эдгарсом Ринкевичсом она обсудила варианты переноса чемпионата из Минска.

«Большинство стран не хотят участвовать в политическом шоу Лукашенко. Пока в Беларуси больше 160 политзаключенных и тысячи сидят в тюрьмах, ни о каком спортивном празднике не может быть речи. Мы встретили полное понимание партнеров в этом», – заявила Тихановская.





По ее словам, в поддержку переноса или бойкота уже выступили премьер-министр Финляндии Санна Марин, директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен, вице-президент Международной федерации хоккея IIHF финн Калерво Куммола, депутаты Бундестага, Конгресса США и другие.





В конце прошлого года издание Watson сообщило, что чемпионат мира по хоккею будет перенесен из Минска. По сообщению ресурса, глава ИИХФ Рене Фазель в ближайшее время совершит визит в Минск, чтобы сообщить об этом лично Александру Лукашенко.





Федерация хоккея Беларуси заявляет, что белорусская сторона продолжает подготовку к ЧМ-2021 в соответствии с утвержденными ИИХФ рекомендациями.











