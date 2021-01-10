Сергей Ковальчук продолжит тренировать брестское "Динамо"





Ранее председатель клуба Александр Коледа сказал, что из предыдущего состава команды не останется никого. Многие футболисты уже покинули клуб.





В чемпионате-2020 "Динамо" под руководством Ковальчука заняло 4-е место, в 2019 году выиграло золотые медали.



