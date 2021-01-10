Сергей Ковальчук продолжит тренировать брестское "Динамо"
Как сообщает корреспондент pressball.by Николай Иванов в своем телеграме, главный тренер брестского "Динамо" Сергей Ковальчук продолжит руководить командой в новом сезоне.
Ранее председатель клуба Александр Коледа сказал, что из предыдущего состава команды не останется никого. Многие футболисты уже покинули клуб.
В чемпионате-2020 "Динамо" под руководством Ковальчука заняло 4-е место, в 2019 году выиграло золотые медали.
12:02 10/01/2021
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