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Сергей Ковальчук продолжит тренировать брестское "Динамо"

Как сообщает корреспондент pressball.by Николай Иванов в своем телеграме, главный тренер брестского "Динамо" Сергей Ковальчук продолжит руководить командой в новом сезоне.


Ранее председатель клуба Александр Коледа сказал, что из предыдущего состава команды не останется никого. Многие футболисты уже покинули клуб.

В чемпионате-2020 "Динамо" под руководством Ковальчука заняло 4-е место, в 2019 году выиграло золотые медали.
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