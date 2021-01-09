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Премьер-министр Финляндии — против ЧМ-2021 по хоккею в Минске

Премьер-министр Финляндии Санна Марин высказалась о проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года Беларуси. Она за то, чтобы перенести группу А чемпионата, которая должна играть в Минске, в другую страну.

Премьер-министр Финляндии — против ЧМ-2021 по хоккею в Минске
Санна Марин против ЧМ-2021 по хоккею в Минске
"Я считаю, ЧМ-2021 не должен проводится в Минске. Ситуация с правами человека в Беларуси очень серьезная. Произошли насильственные аресты граждан, которые хотели реализовать свое избирательное право. Это крайне серьезная ситуация. Она требует решения и к ней нужно относиться таким же образом", — сказала Марин. 

"Лично я бы не стала проводить там соревнования. Но это не вопрос правительства Финляндии", — добавила премьер-министр Финляндии.

Финляндия последовательно выступает за перенос чемпионата мира по хоккею-2021 из Минска. Перед Новым годом в этом ключе высказался финский политик Калерво Куммола, который сейчас занимает пост вице-президента Международной федерации хоккея:

"Постепенно играть в Беларуси стало невозможно. Я настаивал на этом уже давно. Изначально я был один, затем меня поддержал датчанин. Постепенно давление стало нарастать. Фазель должен сказать Лукашенко правду: чемпионат мира на территории Беларуси невозможен".

Глава ИИХФ Рене Фазель в ближайшее время намерен совершить в Минск, чтобы поговорить с Александром Лукашенко о переносе чемпионата мира, пишет Еврорадио.

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