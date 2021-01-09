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Андрей Шевченко может возглавить "Челси"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко является кандидатом на пост главного тренера "Челси".

Как утверждает Le10Sport, после поражения от "Манчестер Сити" (1:3), владелец лондонского клуба Роман Абрамович начал обдумывать вариант с увольнением Фрэнка Лампарда. По мнению владельца "синих", под руководством Лампарда клуб переживает кризис, пишет pressball.by

Один из вариантов замены нынешнего тренера — главный тренер сборной Украины и бывший форвард лондонцев Андрей Шевченко. Вскоре руководство клуба должно выйти на украинского специалиста и обговорить с ним детали контракта.

Шевченко выступал за "Челси" в период с 2006 по 2009 год, проведя в футболке клуба 48 матчей, в которых девять раз поражал ворота соперников.
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