Андрей Шевченко может возглавить "Челси"

Как утверждает Le10Sport, после поражения от "Манчестер Сити" (1:3), владелец лондонского клуба Роман Абрамович начал обдумывать вариант с увольнением Фрэнка Лампарда. По мнению владельца "синих", под руководством Лампарда клуб переживает кризис, пишет pressball.by





Один из вариантов замены нынешнего тренера — главный тренер сборной Украины и бывший форвард лондонцев Андрей Шевченко. Вскоре руководство клуба должно выйти на украинского специалиста и обговорить с ним детали контракта.





Шевченко выступал за "Челси" в период с 2006 по 2009 год, проведя в футболке клуба 48 матчей, в которых девять раз поражал ворота соперников.



