Полузащитник сборной Беларуси Дмитрий Бага подписал контракт с латвийской "Лиепаей"
Белорусский хавбек Дмитрий Бага, в минувшем сезоне защищавший цвета БАТЭ, подписал контракт с "Лиепаей", сообщила пресс-служба латвийского клуба.
Помимо БАТЭ, Дмитрий Бага в карьере выступал за израильский "Хапоэль" из Хайфы и греческий "Атромитос". В составе БАТЭ Дмитрий провел 307 матчей, забил 31 гол и отдал 27 результативных передач.
"Лиепая" является действующим победителем кубка Латвии. В национальном чемпионате команда заняла 5-е место. В минувшем сезоне в это команде выступали белорусы Евгений Березкин и Валерий Горбачик, пишет interfax.by
Главным тренером ФК "Лиепая" является белорусский специалист Дмитрий Молош.
14:28 09/01/2021
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