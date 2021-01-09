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Полузащитник сборной Беларуси Дмитрий Бага подписал контракт с латвийской "Лиепаей"

Белорусский хавбек Дмитрий Бага, в минувшем сезоне защищавший цвета БАТЭ, подписал контракт с "Лиепаей", сообщила пресс-служба латвийского клуба.

Помимо БАТЭ, Дмитрий Бага в карьере выступал за израильский "Хапоэль" из Хайфы и греческий "Атромитос". В составе БАТЭ Дмитрий провел 307 матчей, забил 31 гол и отдал 27 результативных передач.

"Лиепая" является действующим победителем кубка Латвии. В национальном чемпионате команда заняла 5-е место. В минувшем сезоне в это команде выступали белорусы Евгений Березкин и Валерий Горбачик, пишет interfax.by

Главным тренером ФК "Лиепая" является белорусский специалист Дмитрий Молош.
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