



Кроме политической составляющей в вопросе возможного переноса чемпионата мира 2021 года из Минска, федерация «также следит за ситуацией с коронавирусом в Беларуси, где должна проходить группа А».





«У нас есть сомнения в актуальности фактов, которые Беларусь сообщает о коронавирусе, — подчеркнул Бржиза. — Мы запросили отчеты, в которых выражены некоторые серьезные оговорки, в которых содержится несоответствие по поводу актуальности фактов о COVID-19 в Беларуси».