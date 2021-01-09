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В IIHF сомневаются в правдивости данных о COVID-19, которые предоставляет Беларусь

Бронзовый призер Олимпиады-92 и четырех чемпионатов мира экс-голкипер сборной Чехии по хоккею, а ныне член правления международной федерации хоккея Петр Бржиза заявил, что IIHF получает искаженные факты о коронавирусе в Беларуси.


 
Кроме политической составляющей в вопросе возможного переноса чемпионата мира 2021 года из Минска, федерация «также следит за ситуацией с коронавирусом в Беларуси, где должна проходить группа А».

«У нас есть сомнения в актуальности фактов, которые Беларусь сообщает о коронавирусе, — подчеркнул Бржиза. — Мы запросили отчеты, в которых выражены некоторые серьезные оговорки, в которых содержится несоответствие по поводу актуальности фактов о COVID-19 в Беларуси».
Naviny.media
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