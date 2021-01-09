Первая неделя нового года ознаменовалась большим переселением тренерских кадров. Их произошло четыре, но, вероятно, будет больше: неизвестно, что происходит в брестском Динамо, а Вадиму Скрипченко все еще не предложили новый контракт в Минске. Учитывая качество работы тренера во второй половине прошлого сезона, понять это трудно (если хотите – невозможно). При этом, уже появилась информация, что столичный клуб может возглавить Александр Седнев. SportArena – о тренерских перестановках высшей лиги, и как это повлияет на будущее команд.

Виталий Жуковский, БАТЭ

Виталий Жуковский, БАТЭ





Главное назначение зимы, о котором объявили в последний день года.





Что важно понимать? Жуковский не был приоритетным вариантом для БАТЭ. Боссы Борисова общались с Александром Седневым. Также существовал вариант, при котором команду примет Артем Радьков. С обоими тренерами не договорились и в итоге остановили свой выбор на экс-главном Ислочи.





В этом клубе Жуковский провел 11 лет. Последние пять – в высшей лиге, где сходу стал седьмым, а во втором сезоне сохранил место в элите, начиная с минусом в семь очков. Да, «волки» так и не покорили желаемую отметку в 50 баллов и ни разу не финишировали в тройке, но за очень короткий срок стали крепкой командой. Во многом – это заслуга Жуковского, который отвечал в Ислочи не только за тренерские процессы. По сути, он был менеджером.





БАТЭ больше не самый мощный клуб лиги с финансовой точки зрения. Команду уже покинули Филипенко, Стасевич и Бага. Возможен уход Скавыша. Совершенно очевидно, что Борисов станет слабее. Не стоит ждать от БАТЭ борьбы за золото.





Прямо сейчас, БАТЭ – на самом сложно отрезке в своей новейшей истории, а Жуковский не кажется идеальной фигурой для работы с командой в таких суровых обстоятельствах.

Артем Радьков, Ислочь

Прошлый сезон Радьков начинал в структуре Энергетика. Летом молодой тренер пробовал трудоустроиться в Шахтер, а осенью оказался в БАТЭ, где, по слухам, произвел приятное впечатление на многих игроков первой команды.





Не секрет, что Радьков был их фаворитом, но по рукам с ним не ударили. Говорят, причина в серьезности тех задач, которые ставят боссы клуба, несмотря на изменившееся положение вещей в белфутболе – не в пользу БАТЭ. Гарантировать выполнение этих задач Радьков не смог. И в итоге оказался в Ислочи.





Со стороны кажется, что назначения Жуковского и Радькова – звенья одной цепи. Понятно, что два этих события взаимосвязаны, но это точно не обмен. Кандидатуру Радькова обсуждали в Ислочи задолго до того, как Жуковский подписал контракт с БАТЭ.





Артем Радьков. Фото: energetikbgu.by





Состав «волков» будет заметно отличаться от того, с которым работал Жуковский. Команда станет значительно моложе. Именно под такой профиль работы и был приглашен Радьков, в Ислочи начинающий самостоятельную карьеру.

Кирилл Альшевский, Рух

Александр Седнев проделал во втором брестском клубе впечатляющую работу. Абсолютный новичок элиты замкнул восьмерку сильнейших, хотя мог бы быть выше: это пятая команда по ожидаемым очкам и разнице ожидаемых голов, третья по ожидаемым голам – создали даже больше, чем Шахтер.





В Рухе раскрылись Диалло, Концевой (ему нашли оптимальную роль) и Гречихо, перезапустили карьеры Седько, Васильев, Всеволод Садовский и Шевченко и получили достаточно игровой практики Богомольский, Орешкевич, Богдан Садовский и Никифоренко.





Для многих Седнев – тренер 2020 года. Тем удивительнее, что он не остался. Пресса связывала Рух с Бразевичем, Гуренко и Яромко, но эту непростую работу получил Альшевский, единственный опыт работы которого на взрослом уровне получился неоднозначным: Кирилл выиграл с БАТЭ Кубок, но был отправлен в отставку после вылета от софийского ЦСКА в Лиге Европы.





Заслуживал ли Альшевский отставки? Нет. Борисов находился на первом месте, до этого выиграв трофей, а неудача в еврокубках обусловлена не слабой игрок, а жесткими обстоятельствами – гостевой матч, Стасевич и Драгун вылетели из-за коронавируса, незабитый пенальти.





Кирилл Альшевский. Фото: fcbate.by





Теперь в руках Альшевского – перспективная команда – с уже сыгранным молодым костяком, Бакаем, Савицким, Лаптевым и некоторыми другими футболистами брестского Динамо. Это больше не команда с пятой с конца зарплатной ведомостью в лиге. Именно таким Рух был в прошлом сезоне.





Задачи, понятно, тоже будут другими. Для Альшевского – это и крутое место для развития, и большой вызов.

Евгений Чернухин, Витебск

Удивительным образом все четыре тренерские перестановки связаны с БАТЭ: Чернухин был частью штаба Кирилла Альшевского, после отставки которого хотел покинуть клуб, но доработал до конца сезона.





В Витебске не ожидали, что Ясинскому предложат молодежную сборную. Когда это случилось, на севере страны уже знали, к кому обращаться. Приоритет клуба – ставка на своих, а Чернухин работал в Витебске ассистентом Ясинского.





Читайте также: Уход Ясинского, назначение Чернухина, бюджет клуба – узнали, как дальше будет жить Витебск





Как оценить пять с половиной лет в клубе теперь уже главного тренера «молодежки»? Было всякое: спасение в 2015-м, два шестых места, финал Кубка Беларуси, Лига Европы и борьба за тройку в 2018-м. В целом – очень прилично.





Евгений Чернухин. Фото: fcbate.by





Чернухин не просто работал с Ясинским – это воспитанник витебского футбола. Очень идейный тренер, внимательно следит за мировыми трендами, постоянно самообучается. Выбор именно в пользу такого тренера – своего, молодого – определенно добавит Витебску поддержки со стороны нейтральных болельщиков.



