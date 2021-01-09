Выяснилось, почему Александр Седнев не стал главным тренером БАТЭ

По информации БФ, специалиста не устроило дальнейшие видение развития борисовского клуба и условия в плане комплектации состава. Седнев назвал игроков, которых хотел бы видеть в составе "желто-синих", но БАТЭ не смог позволить себе данных футболистов из-за того, что их зарплаты были не намного меньше, чем у Стасевича и Филипенко. БАТЭ пришлось расстаться с лидерами команды именно из-за разгрузки зарплатной ведомости клуба.



