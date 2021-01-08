Ликвидация: "Городея" исчезает с футбольной карты страны

Потому что "Городея" прожила не короткую (больше десятка сезонов — немало), а главное — яркую и памятную жизнь. Прошла по нашей футбольной лестнице через все этажи, пишет pressball.by Сразу первенство Минской области. А затем и чемпионат страны: последовательно вторая, первая (с двумя неудачными "стыками" против Жодино и "Днепра") и высшая лиги.





Участником элиты команда пробыла пять лет. За это время Сергей Яромко сделал из "сахарных" крепкого середняка, который любил обыграть БАТЭ и отнять очки у минского "Динамо". Капитан Дмитрий Лебедев со своими фирменными катапультами со штрафных стал грозой всех вратарей. Местные кузьмичи, на которых от макушки до пят зеленела клубная атрибутика, каждые пятнадцать минут как бы нехотя выкрикивали "Га-а-ара-дзе-я!" А от административного здания доносился аромат известного на всю страну шашлыка. Как без него теперь?





И вот, шеф, все пропало.

Первые тревожные вести пришли из поселка еще год назад, когда был задержан директор сахарного комбината Михаил Криштапович. И совсем скоро "Городея" стала вовсю подавать сигнал "SOS". Сезон худо-бедно завершила — осенью укрепила состав игроками калибра Черника и от вылета убереглась. Но что толку, если исход все равно один?..





Уже по окончании чемпионата сахарный комбинат вышел из компании учредителей местного ФК. Таковых, как обычно, несколько: и более мелкие партнеры, и власти райисполкома. Но именно завод был генеральным спонсором "Городеи" и наполнял ее бюджет чуть ли не полностью. И это стало сродни катастрофе. Потому что Несвижский район — не золотоносная Аляска, и второго такого завода здесь нет.

Почему комбинат вдруг отказался от кураторства этого проекта, которому посвятил столько лет, науке доподлинно неизвестно. А возможных вариантов хватает. Весной новым руководителем завода был назначен зампредседателя Миноблисполкома Игорь Макар, и едва ли футбол он любит так же преданно, как Криштапович. А тут еще и не бог весть какой год выдался у самого комбината — возможно, на фоне глобальных проблем с коронавирусом. Плюс никуда не деться от подчинения концерну "Белгоспищепром", для которого "Городея" — непрофильный актив. А может, еще и навязчивое внимание "Шахтера" с его интересами повлияло. Вопросы, вопросы...

Что было дальше?

Попытки хоть как-то продлить существование уже без комбината. "Замороженная" пролонгация контрактов с игроками, тренерами и персоналом. И поиски альтернативных источников финансирования. Сказывают, люди, готовые протянуть руку помощи, имелись. Но все равно — не слюбилось, не срослось. А раз так, просто не получится подготовить к 18 февраля документы для лицензирования. Из разных, не связанных друг с другом источников, pressball.by удалось узнать, что "Городея" действительно по-настоящему пропадает.





Ну как — пропадает? Возможно, будет выступать на непрофессиональном уровне второй лиги. Но это все не то. И сразу возникает вопрос: кем федерация собирается заполнять высшую лигу вместо "сахарных". "Крумкачамi", у которых "стыки" со "Слуцком" завершились поражением с общим счетом 1:4? "Арсеналом" из Дзержинска, который к этому пока не готов? А если нет, то остаются только "Локомотив" из Гомеля и "Сморгонь" — больше никому нельзя по регламенту.





А игроки "Городеи" тем временем уже мало-помалу разбегаются кто куда.





Голкипера Черника забрал "Шахтер". Хавбека Сайчича манит Казахстан. Форвард Сергей Архипов принадлежит "Тамбову" и почти наверняка вернется на родину. У защитника Игнатенко, говорят, уже на руках контракт со "Спутником". И остальные тоже без работы не останутся. Легионеры разъедутся по заграницам. А белорусы трудоустроятся где-нибудь здесь. И от "Городеи" нам останется только память. Кстати, напоследок бонус: две символические версии этой команды.





ГОРОДЕЯ (2011-15, первая лига): Скиндерис — Мальцев, Сорочинский, Цветинский, Осипович — Мисюк, Колядко — Чалей, Чумаченко, Володенков — Ю.Мархель.

Запасные: Туранок, Макар, Халецкий, Мартынец, Сащеко, Тарасенко, В.Маковский.





ГОРОДЕЯ (2016-20, высшая лига): Довгялло — Усеня, Павлючек, Пласконный, Йоксимович — Пушняков — Игнатенко, Д.Лебедев, Сайчич — Дубаич, Сарока.

Запасные: Романюк, А.Архипов, Ярославский, Пархачев, Воловик, Назаренко, Шестиловский.



