Официально: Макрицкий покинул пост главного тренера "Юности"
Белорусский специалист Александр Макрицкий покинул пост главного тренера «Юности». Контракт расторгнут по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.
Исполнять обязанности главного тренера команды будет Дмитрий Карпиков.
Ранее стало известно, что Алексей Баранов станет председателем ХК «Юность-Минск». Функционер участвовал в автопробеге за Лукашенко.
Ранее зампредседателя «Юности» Алексей Торбин и 17 хоккеистов команды подписали провластное письмо. Отметим, что Александр Макрицкий письмо не подписал.
Макрицкий возглавил «Юность» в 2019 году и стал с клубом чемпионом «Париматч-Экстралиги».
Источник: tribuna.com
15:46 08/01/2021
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