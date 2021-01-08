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Владислав Татур: «Мои источники говорят, что в Минске планируется полное обновление состава»

Белорусский журналист Владислав Татур в своем Telegram-канале поделился мнением о будущем Минска. Отметим, ранее стало известно, что главный тренер Горожан Вадим Скрипченко покинет команду.


«Вадим Скрипченко проделал хорошую работу в Минске. В конце сезона ни у кого не было сомнений: тренер получит новый контракт от клуба, который, безусловно, заслужил. Но конкретного предложения так и не поступило – Скрипченко уже попрощался с игроками. Все больше и больше разговоров, что в Минск заходят латвийские инвесторы – назовем их так. Помним, как для Скрипченко все закончилось в Жодино, а потому не удивляемся».

«Неизвестно, те ли это люди, которые оказывают большое влияние на все процессы, происходящие последние годы в Шахтере. Если те, выбор Минска понятен: это клуб с серьезной инфраструктурой, которая привлекает».

«Мои источники говорят, что в Минске планируется полное обновление состава. За исключением воспитанников. Шрамченко, Залеский, Ануфриев и другие игроки, которые хорошо показали себя при Скрипченко во второй половине прошлого сезона, не получили предложения по новым контрактам. Ищет варианты трудоустройства и лидер команды Александр Васильев. Им интересуются клубы Польши».

«Седнев фигурирует со стороны людей, которые связаны с Солигорском. Если его утвердят, а в Минск из Шахтера пойдут игроки в аренду, ситуация станет более прозрачной. Все очень интересно и загадочно на данном этапе», — написал Татур.

По итогам прошлого сезона Минск занял 11-е место в таблице, набрав 38 очков.

Скрипченко возглавил команду по ходу сезона и помог сохранить прописку в элите.
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