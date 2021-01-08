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Вязович покидает ралли "Дакар-2021"

Выступление лидера команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича на ралли «Дакар-2021» закончилось преждевременно.

Позавчера он столкнулся с серьезной поломкой. Экипаж смог починить автомобиль и доехать до финиша этапа в отведенное контрольное время, потеряв все шансы на борьбу за подиум, но сохранив право продолжить гонку.

Вчера Вязович стартовал на пятом этапе ралли и шел девятым. Однако у него снова сломалась коробка передач. 

Как сообщает команда, экипаж приложил все усилия, чтобы отремонтировать автомобиль. Больше суток Сергей Вязович, Павел Гаранин и Антон Запорощенко провели в пустыне. Второй раз устранить неисправность в боевых условиях не удалось. На этом экипаж завершил выступление на ралли «Дакар-2021».

В последние годы Сергей Вязович регулярно боролся за места на подиуме «Дакара». В 2018 году он занял второе место, в 2020-м был третьим.

Теперь у «МАЗ-СПОРТавто» на ралли «Дакар-2021» остался один экипаж во главе с Алексеем Вишневским. Вчера он взял второе место на пятом этапе. 

Сегодня достаточно удачно стартовал на шестом этапе. Первую контрольную точку он прошел с лучшим временем. После второй контрольной точки на 108 км спецучастка Алексей Вишневский был четвертым.
Источник: reform.by
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