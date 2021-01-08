+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Александр Коледа единогласно избран председателем правления ОО "Футбольный клуб "Динамо-Брест"

"В предрождественские праздники, 5 января, состоялось Общее (отчетно-выборное) собрание общественного объединения "Футбольный клуб "Динамо-Брест".



Было выбрано новое правление клуба, куда избрали семь членов Общего собрания: Астапчик И.Л., Борисюк Г.И., Глушеня Н.Н., Коледа А.М., Носкевич Ю.М., Троцюк Е.С., Щегрикович В.М. Следующим был вопрос об избрании председателя правления клуба. Единогласно председателем правления ОО "Футбольный клуб "Динамо-Брест" был избран Коледа Александр Михайлович.

После отчетно-выборного блока Общее собрание рассмотрело вопросы о будущем футбольной команды "Динамо-Брест". Было принято решение о передаче вновь создаваемому государственному футбольному клубу (ГФК) прав на участие в соревнованиях (чемпионат РБ по футболу в высшей лиге, международных и во всех других турнирах), а также о предоставлении права ГФК на использование в своем наименовании и процессе деятельности наименования, символики и товарных знаков ОО "Футбольный клуб "Динамо-Брест". Также в распоряжении футбольного клуба "Динамо-Брест" будет стадион "Брестский" и футбольный манеж", — говорится в сообщении клуба.
Источник:
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]