За "Юность" будет играть россиянин Дьяков - в 2019-м его словили за кокаине
Российский защитник КХЛ и бронзовый призер МЧМ-2013 Кирилл Дьяков (1993) подписал соглашение с «Юностью» до конца сезона.
В минувшем сезоне КХЛ 27-летний игрок обороны провел 34 игры за «Адмирал», где набрал 5 (0+5) очков, при показателе полезности «+1». Там он являлся ассистентом капитана. В нынешнем сезоне Дьяков пока не играл.
За карьеру в КХЛ россиянин провел 281 игру, где набрал 46 (6+40) очков, при показателе полезности «-13». В этой лиге он защищал цвета «Югры», «Торпедо», «Лады», «Нефтехимика», «Кузни» и «Адмирала».
Напомним, что
Дьяков 2 ноября 2019 сдал положительную пробу на наркотик кокаин.
Хоккеист признал вину и отказался от разбирательства. Дьяков был впервые уличен в нарушении допинг-правил и поэтому был дисквалифицирован на 15 месяцев, до февраля 2021 года.
Добавим, что пресс-служба «Юности» упомянула в релизе о дисквалификации хоккеиста, но без уточнения причин.
Источник: tribuna.com
10:12 08/01/2021
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