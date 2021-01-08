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Бывший игрок "Шахтера" претендует на звание лучшего молодого футболиста Азии по итогам 2020 года

Великолепный дебютный сезон в чемпионате Беларуси по футболу нападающего Джасурбека Яхшибоева, вероятно, не останется не замеченным Азиатской конфедерацией этого вида спорта.



Узбекский легионер начинал прошлый чемпионат в составе «Энергетика-БГУ», и сразу же зарекомендовал себя, забив два гола БАТЭ.

Летом он получил приглашение в «Шахтер», где продолжил регулярно отличаться. Всего 13 матчей провел он за солигорскую команду, но успел стать ее третьим бомбардиром, отправив в ворота соперников 7 мячей.

Сейчас Яхшибоев - в родном клубе, воспитанником которого является, -- в Пахтакоре.

Наряду с Джасурбеком среди кандидатов находятся еще 19 исполнителей. Победитель будет назван 24 января.
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