Бывший игрок "Шахтера" претендует на звание лучшего молодого футболиста Азии по итогам 2020 года
Великолепный дебютный сезон в чемпионате Беларуси по футболу нападающего Джасурбека Яхшибоева, вероятно, не останется не замеченным Азиатской конфедерацией этого вида спорта.
Узбекский легионер начинал прошлый чемпионат в составе «Энергетика-БГУ», и сразу же зарекомендовал себя, забив два гола БАТЭ.
Летом он получил приглашение в «Шахтер», где продолжил регулярно отличаться. Всего 13 матчей провел он за солигорскую команду, но успел стать ее третьим бомбардиром, отправив в ворота соперников 7 мячей.
Сейчас Яхшибоев - в родном клубе, воспитанником которого является, -- в Пахтакоре.
Наряду с Джасурбеком среди кандидатов находятся еще 19 исполнителей. Победитель будет назван 24 января.
09:42 08/01/2021
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