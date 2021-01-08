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Минская «Юность» подписала хоккеиста, который дисквалифицирован за кокаин

Российский защитник Кирилл Дьяков подписал контракт с минской «Юностью», пишет SPORT.TUT.BY

Фото: ХК "Адмирал"

Дьяков играл в КХЛ за «Адмирал», «Торпедо», «Лада», «Нефтехимик» и «Югру». Суммарно на его счету 281 матч и 46 (6+40) очков при показателе полезности «-13». Игрок обороны выступал за молодежную сборную России на чемпионате мира-2013 и помог команде взять бронзу, сообщает официальный сайт «Юности».

Отметим, что в марте 2020 года Дьяков был дисквалифицирован на 15 месяцев, в его пробе в конце 2019 года обнаружили кокаин. Срок отстранения истекает 2 февраля 2021 года.
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