Фото: ХК "Адмирал"





Дьяков играл в КХЛ за «Адмирал», «Торпедо», «Лада», «Нефтехимик» и «Югру». Суммарно на его счету 281 матч и 46 (6+40) очков при показателе полезности «-13». Игрок обороны выступал за молодежную сборную России на чемпионате мира-2013 и помог команде взять бронзу, сообщает официальный сайт «Юности».





Отметим, что в марте 2020 года Дьяков был дисквалифицирован на 15 месяцев, в его пробе в конце 2019 года обнаружили кокаин. Срок отстранения истекает 2 февраля 2021 года.