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Двух бойцов ММА зарезали в массовой драке в Дагестане

В результате массовой драки под Махачкалой умерли два бойца ММА. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Сообщается, что Рамазан Амиров и Керим Хайрулаев разнимали участников драки в поселке городского типа Тарки, в которой принимали участие около 30 человек. В результате событий им были нанесены ножевые ранения. От полученных травм один из спортсменов скончался на месте, другой — в больнице.

По данным канала, конфликт произошел во время народного схода, на котором принимался вопрос о выселении семьи наркоторговца, убившего активиста Вали Абдурагимова, который боролся с распространением наркотиков и был застрелен на горе Тарки-Тау 3 января.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).
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