



Солигорский "Шахтер" в рейтинге находится на 248-м месте, брестское "Динамо" - на 276-м. "Торпедо-БелАЗ" и минское "Динамо" располагаются рядом: на 336-й и 337-й строчках соответственно.





Позиции остальных белорусских клубов, попавших в рейтинг:





417. "Неман"

434. "Ислочь"

471. "Рух"

473. "Витебск"

480. "Минск"

489. "Городея"

492. "Славия"

522. "Энергетик-БГУ"

547. "Слуцк"

575. "Белшина"

621. "Смолевичи"





Всего в рейтинге представлен 731 клуб.





На первом месте идет "Бавария", второе и третье место у клубов из Англии — "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".





Первая десятка рейтинга по версии портала Euroclubindex выглядит так:





1. "Бавария" (Германия)

2. "Манчестер Сити" (Англия)

3. "Ливерпуль" (Англия)

4. "Барселона" (Испания)

5. "Реал" Мадрид (Испания)

6. "Атлетико" (Испания)

7. "ПСЖ" (Франция)

8. "Ювентус" (Италия)

9. "Лейпциг" (Германия)

10. "Манчестер Юнайтед" (Англия).