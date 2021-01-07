БАТЭ - на 202-м месте в рейтинге в лучших европейских клубов. "Шахтер" - 248-й, "Динамо-Брест" - 276-й
В опубликованном на сайте Euroclubindex новом рейтинге лучших клубов Европы выше всех из белорусских клубов - располагается борисовский БАТЭ - на 202-й строчке.
Солигорский "Шахтер" в рейтинге находится на 248-м месте, брестское "Динамо" - на 276-м. "Торпедо-БелАЗ" и минское "Динамо" располагаются рядом: на 336-й и 337-й строчках соответственно.
Позиции остальных белорусских клубов, попавших в рейтинг:
417. "Неман"
434. "Ислочь"
471. "Рух"
473. "Витебск"
480. "Минск"
489. "Городея"
492. "Славия"
522. "Энергетик-БГУ"
547. "Слуцк"
575. "Белшина"
621. "Смолевичи"
Всего в рейтинге представлен 731 клуб.
На первом месте идет "Бавария", второе и третье место у клубов из Англии — "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".
Первая десятка рейтинга по версии портала Euroclubindex выглядит так:
1. "Бавария" (Германия)
2. "Манчестер Сити" (Англия)
3. "Ливерпуль" (Англия)
4. "Барселона" (Испания)
5. "Реал" Мадрид (Испания)
6. "Атлетико" (Испания)
7. "ПСЖ" (Франция)
8. "Ювентус" (Италия)
9. "Лейпциг" (Германия)
10. "Манчестер Юнайтед" (Англия).
14:10 07/01/2021
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