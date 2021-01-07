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Милевский об измене и предательстве: "Ты б хотя бы в гостиницу поехала!"

Бывший нападающий киевского и брестского "Динамо" Артем Милевский, недавно подписавший контракт с украинским "Минаем", на своем ютуб-канале рассказал, как его партнер по команде однажды застукал жену за изменой. Фамилию футболиста Милевский называть отказался.




- Я не могу понять предательство от жены или от человека, с которым живешь. Это как вообще? И у меня есть опасения. Может, из-за этого я до сих пор один. Измена и предательство — это одно и то же.

Была ситуация… Слава богу, не у меня. Человек получил травму на сборах, его отправили лечиться. Он приезжает со сборов. Жене ничего не сказал, хотел сделать сюрприз. Приезжает домой, а там его жену жестко гасят на их кровати. Такой трэш! Это было не в "Динамо", нет.

Как, девочки, к этому нужно относиться? Как с этим можно жить? Что делать? Это дичь, просто дичь! Ты б хотя бы поехала в гостиницу, по-тихому… Человек зарабатывает деньги для семьи, а ты такое делаешь, — цитирует sport24.ru.
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