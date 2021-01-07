Председатель комитета по делам спорта Бундестага Германииг: «Всем должно быть ясно, что международные соревнования не могут проводиться в Беларуси при Лукашенко»
Председатель комитета по делам спорта Бундестага Дагмар Фрейтаг высказалась за перенос ЧМ-2021 из Минска.
«Мы должны показать пример прав человека и демократии. Чтобы федерация хоккея Германии и ИИХФ прямо поддержали перенос ЧМ-2021.
Всем должно быть ясно, что ни ЧМ-2021, ни какие-либо другие международные соревнования не могут проводиться в Беларуси при Лукашенко.
Любой, кто думает, что достаточно предложить оппозиции переговоры, показывает, что ничего не понимает и, возможно, уже не захочет понять», – заявила Фрейтаг.
Напомним, 27 декабря появилась информация, что чемпионат мира по хоккею будет перенесен из Минска. Об этом написало издание Watson. По сообщению ресурса, глава ИИХФ Рене Фазель в ближайшее время совершит визит в Минск, чтобы сообщить о переносе ЧМ лично Александру Лукашенко.
28 декабря ФХБ заявила, что белорусская сторона продолжает подготовку к ЧМ-2021 в соответствии с утвержденными ИИХФ рекомендациями.
10:12 07/01/2021
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