Месси только 97-й: составлен рейтинг самых дорогих футболистов









Рейтинг был составлен на основе специального алгоритма, который учитывает сразу несколько факторов: возраст игрока, срок контракта, позицию на поле, выступления на клубном и национальном уровнях, успехи клубов и сборных, уровень чемпионата.





Первое место занял нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд - его стоимость оценена в 165,6 миллиона евро. Следом расположился форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд (152 миллиона евро). На третьей строчке защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд (151,6).





Месси в топе лишь на 97-й позиции (54). А португалец Криштиану Роналду, который сейчас выступает за туринский "Ювентус", не попал даже в сотню, заняв 131-е место (47).





Топ-10 выглядит следующим образом:





Маркус Рэшфорд (Англия, "Манчестер Юнайтед") — 165,6 млн евро





Эрлинг Холанд (Норвегия, "Боруссия" Д) — 152 млн





Трент Александер-Арнолд (Англия, "Ливерпуль") — 151,6 млн





Бруну Фернандеш (Португалия, "Манчестер Юнайтед") — 151,1 млн





Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ") — 149,4 млн





Джейдон Санчо (Англия, "Боруссия" Д) — 148,3 млн





Жоау Феликс (Португалия, "Атлетико") — 141,5 млн





Альфонсо Дэвис (Канада, "Бавария") — 139,2 млн





Рахим Стерлинг (Англия, "Манчестер Сити") — 136,9 млн





Кай Хавертц (Германия, "Челси") — 136 млн







