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Сайт "Нью-Джерси": Шарангович приехал в Нью-Джерси при удачном стечении обстоятельств, но у него может получиться произвести фурор

Сайт "Нью-Джерси" прокомментировал удачную игру Егора Шаранговича в командной двусторонке. Белорусский форвард отметился дублем.


"Шарангович приехал в Нью-Джерси при удачном стечении обстоятельств. В 34 матчах КХЛ за минское "Динамо" он отметился 25 очками, в том числе 17 голами.

Он был выбран "дьяволами" в пятом раунде драфта НХЛ-2018. Если молодой игрок хочет произвести фурор и заработать место в составе, у Шаранговича может получиться".

22-летний хоккеист до отъезда в тренировочный лагерь клуба НХЛ "Нью-Джерси Дэвилз" провел блестящий отрезок сезона в составе минского "Динамо": 25 (17+8) очков в 34 матчах КХЛ.
Прессбол
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