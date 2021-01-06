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МАЗ Вязовича победил на пустынном этапе "Дакара"

Команда «МАЗ-СПОРТавто» успешно преодолела третий этап ралли-рейда «Дакар-2021», который привел пелотон в Аравийскую пустыню.

МАЗ Сергея Вязовича показал лучшее время, оставив позади более 40 экипажей, рассказали в пресс-службе ОАО «МАЗ».

Третий спецучасток длиной в 403 км опоясывал небольшой городок Вади-ад-Давасир. Первая часть маршрута проходила по пустынным отрезкам с дюнами, а вторая – по скоростным участкам, где экипажи смогли хорошо разогнаться. В итоге практически все фавориты финишировали с небольшой разницей во времени.

Сергей Вязович потратил на трассе 3 часа 45 минут. Борьба была напряженной: занявший второе место «камазовец» Дмитрий Сотников проиграл всего 18 секунд. На третьем месте – его партнер по команде Антон Шибалов с более чем минутным отставанием. МАЗ Алексея Вишневского пришел шестым, потратив на спецучастке почти 4 минуты больше самого быстрого «зубра».

В турнирной таблице ситуация сильно не изменилась. Сергей Вязович сохраняет второе место, отставая от Дмитрия Сотникова почти на 17 минут. Алексей Вишневский поднялся на 10-е место, проигрывая лидеру гонки полтора часа.

В четвертый день гонщики доберутся до Эр-Рияда. Протяженность спецучастка составит 337 км. Экипажи готовятся к извилистым отрезкам, где нужно быть осторожным как пилотам, так и штурманам.

«Дакар-2021» проходит в Саудовской Аравии по 15 января. Гонка стартовала и завершится в одном и том же городе – Джидде. Большая часть маршрута пролегает в северо-западной части Саудовской Аравии и включает множество пустынных отрезков с каменистыми участками.
Источник: telegraf.by
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