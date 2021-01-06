Власти попытались объяснить ситуацию с ЧМ по хоккею в Минске





Все вопросы проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года урегулированы указом от 10 января 2020 г. № 10 "О подготовке и проведении чемпионата мира по хоккею с шайбой", заявили в пресс-службе правительства.





Ранее на Национальном правовом портале было опубликовано постановление Совета Министров об освобождении участников международных турниров от консульского сбора. В данном документе не оказалось чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в этом году в Минске и Риге.





Все вопросы регулирует указ

В пресс-службе правительства пояснили, что постановление о международных спортивных соревнованиях, которые будут проводиться в Беларуси в текущем году, разработано исключительно для освобождения участников спортивных мероприятий от уплаты консульского сбора.





Все вопросы, связанные с проведением чемпионата мира по хоккею 2021 года, регулируются президентским указом, подписанным в январе прошлого года, в том числе, о безвизовом посещении страны.





"Поэтому необходимости включения чемпионата мира по хоккею 2021 года в перечень международных спортивных мероприятий, проводимых в Республике Беларусь в 2021 году, не имеется", – уверяют в правительстве.





Решение не принято

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) примет решение о месте проведения первенства мира в конце января, заявил президент федерации Рене Фазель.





"Мы уже рассмотрели некоторые независимые отчеты, и нам необходимо поехать в страну, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом, политику и социальные проблемы, а также понять, какие меры они будут принимать", – сказал он.





Также Фазель назвал перенос чемпионата мира из Беларуси "серьезным финансовым вызовом". По его словам, IIHF также общается с другими федерациями, которые могут провести мировой форум.





Глава IIHF собирался посетить белорусскую столицу еще в декабре 2020 года, но заболел коронавирусом и был вынужден перенести сроки визита.





По последней информации Фазель приедет в Беларусь после 7 января. Он планирует встретиться с Лукашенко.





Средства массовой информации обсуждали информацию о том, что IIHF занято поиском другого места для проведения чемпионата по хоккею вместо Минска. Однако Фазель опровергает эту информацию.







