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Власти попытались объяснить ситуацию с ЧМ по хоккею в Минске

Мировое первенство по хоккею с шайбой, которое должно было состояться в Беларуси в 2021 году, накануне не попало в список международных спортивных мероприятий, который утверждают власти на год вперед.


Все вопросы проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года урегулированы указом от 10 января 2020 г. № 10 "О подготовке и проведении чемпионата мира по хоккею с шайбой", заявили в пресс-службе правительства.

Ранее на Национальном правовом портале было опубликовано постановление Совета Министров об освобождении участников международных турниров от консульского сбора. В данном документе не оказалось чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в этом году в Минске и Риге.

Все вопросы регулирует указ

В пресс-службе правительства пояснили, что постановление о международных спортивных соревнованиях, которые будут проводиться в Беларуси в текущем году, разработано исключительно для освобождения участников спортивных мероприятий от уплаты консульского сбора.

Все вопросы, связанные с проведением чемпионата мира по хоккею 2021 года, регулируются президентским указом, подписанным в январе прошлого года, в том числе, о безвизовом посещении страны.

"Поэтому необходимости включения чемпионата мира по хоккею 2021 года в перечень международных спортивных мероприятий, проводимых в Республике Беларусь в 2021 году, не имеется", – уверяют в правительстве.

Решение не принято

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) примет решение о месте проведения первенства мира в конце января, заявил президент федерации Рене Фазель.

"Мы уже рассмотрели некоторые независимые отчеты, и нам необходимо поехать в страну, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом, политику и социальные проблемы, а также понять, какие меры они будут принимать", – сказал он.

Также Фазель назвал перенос чемпионата мира из Беларуси "серьезным финансовым вызовом". По его словам, IIHF также общается с другими федерациями, которые могут провести мировой форум.

Глава IIHF собирался посетить белорусскую столицу еще в декабре 2020 года, но заболел коронавирусом и был вынужден перенести сроки визита.

По последней информации Фазель приедет в Беларусь после 7 января. Он планирует встретиться с Лукашенко.

Средства массовой информации обсуждали информацию о том, что IIHF занято поиском другого места для проведения чемпионата по хоккею вместо Минска. Однако Фазель опровергает эту информацию.
Источник: sputnik.by
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