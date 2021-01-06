Отметим, что у академии будет новый руководитель.





По информации Tribuna.com , вместо Михаила Смирнова директором станет родственник Александра Зайцева Антон Карманов.





28-летний Карманов на своей страничке в социальной сети «Одноклассники» указал, что с 2012 года работает техником по планированию в УП «Гефест-техника». Также он трудился и в брестском «Динамо»: участвовал в организации MatchDay.