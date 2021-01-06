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Россия осталась без медалей на МЧМ впервые с 2018 года. Турнир выиграла сборная США

Молодежная сборная России проиграла Финляндии (1:4) в матче за третье место на МЧМ-2021, пишет SPORT.TUT.BY 

Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Третью и четвертую шайбы команда Игоря Ларионова пропустила в конце третьего периода в пустые ворота, когда вместо голкипера Ярослава Аскарова выпустила шестого полевого игрока.

Россияне остались без медалей на МЧМ впервые с 2018 года, когда заняли на турнире в Буффало пятое место.

А в финале сборная США обыграла Канаду со счетом 2:0. В активе американской молодежной сборной стало пять побед на чемпионатах мира, столько же осталось и у команды Финляндии. Абсолютным лидером по общему количеству титулов по-прежнему является Канада (18), следом расположилась Россия (13, включая победы юношеских сборных СССР и СНГ), еще по две победы на турнирах одерживали команды Швеции и Чехии.
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