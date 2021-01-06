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Фазель рассказал, когда примут решение по чемпионату в Беларуси

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) примет решение о месте проведения чемпионата мира этого года на своем заседании в конце января.

Об этом журналистам сообщил президент IIHF Рене Фазель, пишет ТАСС.

Рене Фазель. Фото: o.canada.com

— IIHF использует все ресурсы, чтобы точно понять ситуацию, которая происходит в Беларуси. У нас уже много было дискуссий. Сейчас нам нужно поговорить с правительством Беларуси и обсудить ситуации политическую и с коронавирусом. В конце января у нас будет заседание совета, на котором мы примем решение, — сказал Фазель.

Он также рассказал, что Международная федерация хоккея общается с федерациями, которые могут принять матчи чемпионата мира 2021 года.

— Мы общаемся с представителями других возможных федераций, которые могут организовать чемпионат мира. Это будет серьезным вызовом с финансовой точки зрения, — сказал Фазель.

Чемпионат мира 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня, как ранее планировалось, в Беларуси и Латвии. Однако белорусская сторона может лишиться права проведения матчей первенства. Принимать чемпионат вместе с Беларусью из-за политической ситуации в нашей стране отказывается Латвия. Против также выступает вице-президент ИИХФ Калерво Куммола.

Ранее Фазель заявлял, что примет решение до 11 января. Он также говорил о том, что намерен лично встретиться с Лукашенко и обсудить этот вопрос.
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