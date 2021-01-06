Минское "Динамо" в овертайме обыграло СКА

На трибуне "Минск-Арены" / hcdinamo.by​





У динамовцев шайбы в основное время забрасывали Зак Митчелл (12-я минута), Павел Варфоломеев (46-я) и Шейн Принс (56-я). Для Митчелла и Варфоломеева это первые шайбы в составе белорусской команды. В овертайме решающую шайбу забросил Принс, передает "Еврорадио"





Стоит отметить, что СКА — вторая команда в Западной конференции. "Динамо" не обыгрывало её с 2017 года.





7 января минчане сыграют в гостях с рижским "Динамо".