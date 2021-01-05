+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Главный тренер команды «Минск» Александр Лухвич уволен. Он подписал петицию о новых выборах

Главный тренер женской футбольной команды «Минск» был уволен. Его заменил другой, подписавший проправительственное письмо.

Главный тренер команды «Минск» Александр Лухвич уволен. Он подписал петицию о новых выборах
Александр Лухвич
Александр Лухвич больше не будет возглавлять ведущий женский футбольный клуб Беларуси - «Минск». Контракт с ним не был продлен, и на его пост назначен подписавший проправительственное письмо Владимир Шиндиков, сообщил спортивный журналист Дмитрий Синяк в своем Telegram-канале о женском футболе.

Лухвич, игравший на протяжении своей карьеры в центре защиты белорусской сборной и прославившийся поединками за российский клуб «Торпедо» из Москвы, сначала был тренером в мужских командах, а в конце 2017 года возглавил женский клуб «Минск». 
С тех пор он дважды приводил клуб к чемпионату Беларуси и вывел команду на матч Лиги чемпионов, пишет радио Свобода (перевод "БП").

Осенью, кстати, выпускник Академии МВД Лухвич подписал письмо спортивному сообществу с призывом положить конец насилию, расследовать пытки мирных демонстрантов и назначить новые президентские выборы.

«Минск» покинул не только тренер, из команды ушли все игроки старше 19 лет. Их заменят игроки женской сборной Беларуси, большинство из которых учились в футбольной школе «Минск».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]