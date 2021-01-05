Александр Лухвич больше не будет возглавлять ведущий женский футбольный клуб Беларуси - «Минск». Контракт с ним не был продлен, и на его пост назначен подписавший проправительственное письмо Владимир Шиндиков, сообщил спортивный журналист Дмитрий Синяк в своем больше не будет возглавлять ведущий женский футбольный клуб Беларуси - «Минск». Контракт с ним не был продлен, и на его пост назначен подписавший проправительственное письмо Владимир Шиндиков, сообщил спортивный журналиств своем Telegram-канале о женском футболе.





Лухвич, игравший на протяжении своей карьеры в центре защиты белорусской сборной и прославившийся поединками за российский клуб «Торпедо» из Москвы, сначала был тренером в мужских командах, а в конце 2017 года возглавил женский клуб «Минск».

(перевод "БП"). С тех пор он дважды приводил клуб к чемпионату Беларуси и вывел команду на матч Лиги чемпионов, пишет радио Свобода





Осенью, кстати, выпускник Академии МВД Лухвич подписал письмо спортивному сообществу с призывом положить конец насилию, расследовать пытки мирных демонстрантов и назначить новые президентские выборы.





«Минск» покинул не только тренер, из команды ушли все игроки старше 19 лет. Их заменят игроки женской сборной Беларуси, большинство из которых учились в футбольной школе «Минск».