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Правительство уже не надеется провести в 2021 году чемпионат мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею не указан в списке международных спортивных мероприятий на 2021 год, утвержденном правительством.


Соответствующее постановление Совмина №791, датированное 30 декабря 2020 года, появилось на Национальном правовом интернет-портале.

Этот список утверждают, чтобы освобождать участников международных турниров от консульского сбора. Участников же хоккейного чемпионата освободили от этого сбора указом Александра Лукашенко.

Чемпионат мира по хоккею запланирован на май-июнь 2021 года. Предполагалось провести его в Минске и Риге. Однако после жестокого разгона уличных протестов в Минске началась международная кампания за перенос чемпионата. 

Глава ИИХФ Рене Фазель высказывался за то, чтобы провести чемпионат в Беларуси. Окончательное решение ИИХФ должно объявить не позднее 11 января. В начале года Фазель планирует посетить Беларусь и лично встретиться с Александром Лукашенко.
Еврорадио
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