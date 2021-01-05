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Экипаж Вязовича выиграл третий этап ралли "Дакар-2021"

Экипаж капотного МАЗа под управлением Сергея Вязовича выиграл третий этап ралли-рейда "Дакар-2021", свидетельствуют предварительные итоги организаторов гонки.



Представители команды "МАЗ-СПОРТавто" первыми преодолели 404-километровый спецучасток в окрестностях города Вади ад-Давашир. Финишировавший вторым экипаж россиянина Дмитрия Сотникова из "КАМАЗ-МАСТЕР" проиграл Вязовичу всего 18 секунд.
Sputnik
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