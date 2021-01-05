«Фра́нкфуртер а́льгемайне ца́йтунг» – одна из ведущих газет Германии сегодня публикует мое открытое письмо швейцарцу Рене Фазелю, который очень хочет провести чемпионат мира по хоккею в Беларуси», – написал Филипенко, прикрепив перевод заметки и письма.





«Белорусский писатель Саша Филипенко, автор романа «Красный крест», который переведен на десяток языков и который швейцарское радио выбрало в числе лучших романов года, пишет открытое письмо Рене Фазелю», – говорится в заметке издания.





«Здравствуйте, меня зовут Саша Филипенко, я белорус и у меня накопилось к вам несколько вопросов. В последние дни я с большим удивлением наблюдаю за тем упорством, с которым вы хотите провести чемпионат мира по хоккею в моей родной стране. Судя по всему, вы хотите этого до того сильно, что не слышите, что большинство граждан Беларуси против!





Недавно я узнал, что вы так хотите провести этот чемпионат мира по хоккею в Беларуси, что готовы лететь на переговоры с диктатором, который фальсифицировал выборы. Вы утверждаете, что чемпионат мира нужно проводить, потому что (ваша цитата): «Шансов на то, что в Беларуси произойдут глобальные изменения, почти нет». Поиграем на костях?! Вероятно, ровно по той же логике проводили Олимпиаду в фашистской Германии, верно? Чемпионат мира уже скоро, менять страну-хозяйку, судя по всему, вам не хочется – это потребует от вас лишних усилий, возможно даже придется задержаться на работе, поэтому вы готовы провести турнир в стране, где захвативший власть диктатор утверждает, что от коронавируса лечит хоккей?! Это вас так подстегивает?! Возможно, этот опыт вы предлагаете перенести и в Швейцарию? К чему вакцины, если всех заразившихся можно просто выгнать на лед?! Верно ли я понимаю, что вы собираетесь проводить чемпионат мира в стране, где по воскресеньям закрывают все станции метро и отключают интернет, чтобы протестующие не могли выйти на марши протеста и звонить друг другу?! Вы поддерживаете эти меры? Вы представляете себе, что в Швейцарии будут выключать сотовую связь, чтобы люди не могли выражать свою гражданскую позицию? Да? Это нормально? Это не помешало бы чемпионату мира в Швейцарии?





Правильно ли я понял, что вы хотите проводить чемпионат мира в стране, где люди без опознавательных знаков похищают на улицах людей, где избивают женщин, стариков и инвалидов, где отцов бросают в автозаки вместе с шестилетними детьми, и в этих самых автозаках так мало места, что людей кладут, как сардины в банки, в несколько слоев?! Я ничего не путаю? Вы правда хотите проводить чемпионат мира тут, в стране, где бушует диктатура, которую Европа не помнит с семидесятых годов прошлого ка?! Правильно ли я понимаю, что уже через несколько месяцев вы собираетесь проводить Чемпионат мира в республике, где при населении в девять с лишним миллионов человек только за последние четыре месяца почти 40 000 человек прошли через тюрьмы?! Правильно ли я понимаю, что вы считаете уместным проводить чемпионат мира в стране, где в центре столицы к арестованным демонстрантам применяют пытки? Вы посмотрели все видео? Вы ознакомились со всеми задокументированными случаями пыток, которых только ООН зафиксировал больше 450? Вам их мало? Мне нужно прислать вам еще?





Верно ли я понимаю, что праздник спорта по вашему плану должен случиться в стране, где во времена пандемии в шестиместных камерах содержатся восемнадцать человек, где задержанных избивают и заставляют ходить на карачках, где в тюрьмах нет горячей воды? Все так? Все это не помешает вашему чемпионату? Вы договоритесь с Лукашенко, чтобы во время матчей люди в тюрьмах сидели тихо?!





Правильно ли я понимаю, что вы собираетесь проводить чемпионат мира в стране, глава федерации хоккея которой господин Басков лично участвует в избиениях протестующих, участвует в похищениях и, судя по всему, причастен к убийству художника Романа Бондаренко?! Вы закроете на это глаза только на групповом этапе – или на этапе плей-офф тоже?!





Верно ли я понял, что вы готовы провести чемпионат мира по хоккею в Беларуси, даже несмотря на то, что Латвия (вторая страна-хозяйка) против?! Кто будет освещать ваш Чемпионат, если большинство независимых белорусских журналистов в тюрьмах, а европейские СМИ лишены аккредитации? Вы уже договорились, что аккредитацию им вернут? Тогда почему вы не сделали это раньше, или вы действительно считаете, что освещение игры важнее освещения борьбы людей за свободу?





Правильно ли я понимаю, что вы собираетесь проводить чемпионат мира в стране, где людей избивают и расстреливают за использование национального флага? Вы уже взяли с Лукашенко слово, что его цепные псы не будут убивать за другие флаги? Так, например, диктатор уверен, что на улицы Минска выходит по триста тысяч человек не потому, что он узурпировал власть, а потому только, что за всем стоят чешские кукловоды. Вы можете гарантировать чешским болельщикам безопасность? Вы можете гарантировать Лукашенко, что в Минск не полетят кукловоды из Чехии? У вас есть соображения на этот счет? Мы с радостью послушаем!





Правильно ли я понимаю, что вместе с пустыми самолетами, которые на фоне пандемии полетят в страну, где уже семь месяцев длится гражданский конфликт, во время вашего чемпионата мира в Беларусь вернутся более десяти тысяч белорусов, которые были вынуждены покинуть страну на фоне конфликта? И последнее — правильно ли я понимаю, что после всех поставленных здесь вопросов вы всё ещё собираетесь лететь в Беларусь?»