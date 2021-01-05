Вязович рассказал, сколько МАЗ проигрывает Камазу по скорости

Кстати, в Минске за такой прикид Вязовича бы арестовали. Фото: Фейсбук









Ралли-рейд "Дакар" проходит в Саудовской Аравии с 3 по 15 января. В зачете грузовиков после двух этапов лидирует российский экипаж Дмитрия Сотникова на Камазе. Вязович находится на второй строчке, проигрывая лидерам чуть более 17 минут.





"Перед нами остался только Дима Сотников, но он оказался побыстрее сегодня - где-то минуту со 100 километров мы проигрываем. И ничего сделать не можем с этим", - цитирует слова Вязовича пресс-служба "красных зубров".





Гонщик отметил, что сегодняшний этап был скоростным, и пришлось пропускать джипы, которые ехали быстрее, чем грузовики.





"У нас скорость 140 км/ч, у них (внедорожников - Прим.) - 180, и приходилось пропускать, сбавлять темп в пыли. После зоны нейтрализации вторая половина трассы была очень быстрой. Результат показали очень неплохой", - добавил Вязович.





Третий этап ралли-рейда "Дакар" пройдет в окрестностях города Вади ад-Давашир. Всего гонщики преодолеют 630 километров, из них 403 км приходится на спецучасток.



