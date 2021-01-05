Бывший главный тренер «БАТЭ» возглавил брестскую команду

Кирилл Альшевский — уроженец Борисова. Начинал карьеру тренером юношеских команд минского «РУОР», с 2006-го работал в БАТЭ с юношескими командами, затем стал ассистентом Виктора Гончаренко в дублирующем составе «БАТЭ». В 2009-м возглавил дублирующий состав «Динамо-Минск», а вскоре стал главным тренером команды, но лишь на три недели. Затем Альшевский работал тренером и техническим директором юношеских и молодежных команд, спортивным директором «БАТЭ», а в 2020-м стал главным тренером борисовского клуба. В сентябре он ушел в отставку.



