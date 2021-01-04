Из "Прессбола" уволился один из основателей газеты

После неожиданного ухода в начале декабря прошлого года главного редактора Дмитрия Герчикова за подписью Беленького вышли несколько номеров газеты. Впоследствии новым главредом «Прессбола» стал корреспондент ОНТ Сергей Лисичкин.





Большинство журналистов издания, а также сам Лисичкин выступали против этого назначения, но вскоре он был представлен коллективу заместителем председателя Ассоциация «Белорусская федерация футбола» Михаилом Ботниковым.





В результате в течение нескольких недель «Прессбол» покинула группа известных журналистов: заведующий отделом белорусского футбола Владимир Пирог, заведующий отделом хоккея Сергей Малышко, ведущий обозреватель гандбола Сергей Мордасевич, а также один из самых популярных авторов газеты Сергей Щурко, работавший в газете внештатно.





Беленький оставался последним из четырех заместителей, которые были в команде Герчикова. В 1991 году он стоял у истоков «Прессбола», передает tut.by







