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Из "Прессбола" уволился один из основателей газеты

Заместитель главного редактора «Прессбола» Дмитрий Беленький уволился из издания. Он работал в газете со дня ее основания, то есть на протяжении тридцати лет.

После неожиданного ухода в начале декабря прошлого года главного редактора Дмитрия Герчикова за подписью Беленького вышли несколько номеров газеты. Впоследствии новым главредом «Прессбола» стал корреспондент ОНТ Сергей Лисичкин. 

Большинство журналистов издания, а также сам Лисичкин выступали против этого назначения, но вскоре он был представлен коллективу заместителем председателя Ассоциация «Белорусская федерация футбола» Михаилом Ботниковым.

В результате в течение нескольких недель «Прессбол» покинула группа известных журналистов: заведующий отделом белорусского футбола Владимир Пирог, заведующий отделом хоккея Сергей Малышко, ведущий обозреватель гандбола Сергей Мордасевич, а также один из самых популярных авторов газеты Сергей Щурко, работавший в газете внештатно.

Беленький оставался последним из четырех заместителей, которые были в команде Герчикова. В 1991 году он стоял у истоков «Прессбола», передает tut.by
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