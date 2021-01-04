30 декабря НОК отчитался о том, что число подписантов провластного письма достигло красивой цифры в 5 тысяч – хотя на самом деле некоторые люди внесены в список по два раза, а некоторые опровергли подпись, но не были вычеркнуты, так что в 2020-м количество по факту так и не дотянуло до планки.





«Юбилейным» подписантом стала экс-гимнастка Антонина Кошель, взявшая в командных соревнованиях ОИ-1972 золотую медаль. Сильно смахивает на очередное копирование системой того, что произошло у протестующих – ведь у письма Свободного объединения спортсменов за честные выборы и против насилия тысячной подписью, так случилось, стал автограф бывшей биатлонистки, олимпийской чемпионки-2018 в эстафете Надежды Скардино.





Но если число поддерживающих призывы SOS BY растет органически (и уже почти достигло двух тысяч), то есть ощущение, что для достижения «провластного юбилея» в 2020-м система гнала без разбора. Для этого достаточно просмотреть подписи, собранные после четвертой тысячи, – сотни подписантов уже даже не заморачиваются такой мелочью, как указание вида спорта, в списке присутствуют такие уважаемые специалисты, как ветеринарный врач УО «ГОЦОР по прикладным видам спорта», заведующий организационно-методическим кабинетом диспансера спортивной медицины, администратор ГУ «Островецкий районный ФСК» или просто «работник спортивной организации».





Ну а с 4700-х номеров стеснение пропало вовсе – в список пачками посыпались те, у кого в графе достижений значилось «спортсмен-любитель». На последние три сотни до 5 тысяч пришлось 117 фамилий с такой пометкой (еще 44 подписи принесли работники ГЦОР по гребле, по 24 – Скидельской ДЮСШ и Лидской ДЮСШ по хоккею, больше десятка пришло из «Стаек» и с «Чижовка-Арены).





Попытка понять, кто же эти любители спорта, привели к очень интересным результатам. Имена двоих, соседей по списку Василия Яльчика и Ольги Боровой, совпадают с данными учителей черчения и информатики школы в деревне Волосовичи Октябрьского района Гомельской области.





А вот остальные (по крайней мере, те, что известны поисковым системам) представляют Светлогорский район. Светлогорск вообще часто привлекает внимание в связи с провластным письмом – например, уже два человека из этого города умудрились попасть в списки подписантов сразу двух писем, но при этом поддерживают требование честных выборов.





Кажется, это все от избытка тяги к выслуге: например, подписи работников местных детско-юношеских школ сыпались десятками. Уже они вызывали удивление: например, Ирина Афанасьева в светлогорской ДЮСШ работает завхозом, а три ее соседки по списку, по нашим данным, трудятся на вахте и в гардеробах учреждения.





Но этим в Светлогорске не ограничиваются. Как сообщалось ранее, имена некоторых чиновников тамошнего райисполкома в списке оказались с самого начала с указанием «I спортивного разряда» в разных видах.





Среди «спортсменов-любителей» местных чиновников стало еще больше. Появилось в списке и имя председателя райисполкома Дмитрия Алейникова, но далеко не только его.





Перечисляем совпадающие данные:





Вячеслав Дикун является местным управляющим делами, Елена Швец возглавляет отдел по работе с обращениями, Светлана Казимерчук – начальник финансового отдела, Светлана Клименок – заместитель, Наталья Шатило – имя замначальника отдела образования, Наталья Соловей и Наталья Шестакова – его главные специалисты, Алла Манькевич – начальник отдела идеологической работы, Марина Граюшева – заместитель, Ирина Шинкоренко – его главный специалист, Юлия Исаенко и Ирина Ембулаева – главные специалисты отдела организационно-кадровой работы, Ольга Аскерова и Инна Петракович упоминаются как сотрудницы исполкома, Ирина Сниткова известна как член избирательной комиссии района.





Постарался на славу и местный отдел МЧС.





Например, его начальника и замначальника зовут Андрей Высоцкий и Виктор Зайцев – находим такие данные в списке. Рядом в двух «кластерах» имена из той же структуры: Евгений Демиденко упоминается местным сайтом как начальник пожарной части, Станислав Таранчук – как замначальника, Максима Кузичева, Василия Зубача, Михаила Митина, Андрея Морозова, Сергея Козюкина гугл помнит как спасателей отдела, Вячеслава Почепко – как сотрудника штаба РОЧС, Вячеслав Асадчий – имя начальника сектора гражданской обороны, Андрей Колядко – старшего инспектора сектора пропаганды, Денис Ольбик – просто инспектора, а Наталью Кашину, Оксану Бабровничую, Светлану Навроцкую, Алину Манькову как сотрудниц МЧС в 2020-м поздравляли с 8 марта.





Есть в списке и данные главы местного отделения ветеранов «Спасатель» Николая Полуяна.





Нашлись и имена из районной милиции (хоть они немного разделены в списке): Александр Зезетко возглавляет в Светлогорске РОВД, Алексей Морочко – первый замначальника отдела Департамента охраны, Алексей Матусевич – заместитель по идеологической работе. Кроме того, есть и подпись Александра Цалко – он возглавлял РОВД ранее, а потом стал председателем Паричского сельсовета депутатов, которым и остается.





На месте в списке все еще спортивного вроде как письма и данные членов Федерации профсоюзов Беларуси, верхушка которой уже под санкциями в Европе. Видим председателя районного объединения профсоюзов Ларису Вераксич, Ирину Клименок местные сайты упоминают как главную по районному профсоюзу работников образования и науки, Ирину Чечулину – государственных и других учреждений, Михаила Новика – агропромышленного комплекса.





Есть и данные сотрудников предприятий. Например, Валерий Лупей – глава коммунального предприятия «Светочь», которым владеет райсовет депутатов. Остальные представляют «СветлогорскХимволокно» – Сергей Меркулов там замгендира по идеологии, Антон Мазлов упоминался в местной газете как начальник участка цеха, Андрей Петряков – как мастер цеха, Леонид Прищеп – как сотрудник.





Прошелся список и по директорам светлогорских школ. Улов по внесенным данным знатный: Елена Жинко возглавляет городскую СШ №2, Наталья Исаенко – СШ №3, Людмила Демиденко – СШ №5, Наталья Киселева – СШ №6, Алла Манкевич – СШ №8, Светлана Самуйлова – СШ №11, Елена Мищенко – местную гимназию.





В районе тоже не упустили возможность: имена в списке совпадают с данными директоров школ агрогородка Печищи Елены Мигай, деревни Корени Людмилы Будковской, деревни Якимова Слобода Татьяны Руденко, деревни Прудок (не той, что у Горвата) Станислав Дрозд.





Также замечены в списке имена Галины Конопляник, которую местные сайты знают главой детского сада деревни Давыдово, и директора Светлогорского индустриального колледжа Николая Яхновца.





И, пожалуй, самое прекрасное. Вот список светлогорских учреждений культуры. Казалось бы, далековато от спорта?





Отнюдь: руководители там в большинстве своем любители спорта! Вот и находим в списке: Ирина Ясенецкая – директор центра народного творчества, Виктория Бусел – сети библиотек, Наталья Акимцова – картинной галереи, Людмила Грабко – центра культуры, Янина Крот – центра досуга, Наталья Воронина – дома ремесел, Наталья Зыкун – детской школы искусств.





#1#

Интересно, сколько бы уже было подписей у спортивного письма за честные выборы, если бы белорусы приняли как нормальное положение дел, что подписываться вот так тоже можно?



