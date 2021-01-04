







Допинг-офицеры прибыли на соревнования после спринтерских гонок у мужчин и женщин.





После этого со спринтерской гонки у юниорок снялись 12 спортсменок (6 из которых представляли Ханты-Мансийск), а на спринт у юниоров не вышел 21 спортсмен (в том числе 5 человек из Тюмени).





«РУСАДА действительно проводило тестирование на „Ижевской винтовке“. Факт массового снятия спортсменов был зафиксирован и передан в отдел расследований. Все необходимые процедуры уже проводятся.





Целевое тестирование является частью этих процедур, но все подробности мы раскрывать не можем, во-первых, в соответствии со „Стандартом“, а во-вторых, чтобы не помешать расследованию», — сообщила директор по коммуникациям РУСАДА Мария Маркова.



