Экс-капитан сборной Беларуси по хоккею выступил за новые выборы
Всего письмо Свободного объединения спортсменов подписали 1950 человек.
Бывший капитан минского «Динамо» и сборной Беларуси Владимир Денисов подписал письмо за новые выборы и против насилия, сообщает «Трибуна».
Всего письмо Свободного объединения спортсменов подписали 1950 человек.
Отметим, что ранее Владимир высказывался о насилии в Беларуси после выборов президента 9 августа. Владимир Денисов — первый топ-хоккеист, который поставил подпись под этим письмом.
09:10 04/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение