МАЗ занял четвертое место на первом этапе «Дакар-2021»

На этапе машина Сергея Вязовича шла первой по трассе. На одном из участков ей буквально пришлось прорубать путь остальным через деревья и кустарники: трасса оказалась очень узкой для грузовиков. У автомобиля разбито стекло, есть другие повреждения, но они не критичны — машина может продолжать гонку. Сергей Вязович также повредил палец о руль, пишет REFORM.by





С техническими проблемами столкнулся экипаж Алексея Вишневского. Ему пришлось устранять серьезные неполадки в пути. В результате гонщики закончили этап на 17 месте, уступив лидеру больше часа.





В общем зачете гонки машина Сергея Вязовича идет на четвертом месте, Алексея Вишневского на — 17.





Сегодня гонка пройдет между Бишей и Вади Ад-Давасир. Протяженность спец участка составляет 345 км.



