



Вроде как клуб обратился к эконом-режиму. Вроде как взял курс на омоложение состава. Вроде как лидеры уже сорвались то ли в Солигорск, то ли за границу, то ли на все четыре стороны. Очень много "вроде как" и очень мало определенности.





Стасевич и Филипенко официально все. Похоже, в БАТЭ-2021 не будет также Скавыша, Драгуна, Нехайчика, Яблонского и Баги. Вряд ли останется Настич, на которого засматривается "Црвена Звезда". Без этой восьмерки ростер борисовчан выглядит слабее, чем Купаловский в театральном мире без Белохвостик, Манаева и других топ-актеров.





Интересно, что БАТЭ заранее заботился о будущем. Прошлым летом подписал хавбеков Умарова, Носко и Волкова, чтобы зимой не болела голова. Что в итоге? На календаре январь, а голова болит. Полторы недели до выхода из отпуска — ни новых трансферов, ни свежих слухов.

Очевидно, приобретения будут. Жуковский отмечал, что в планах дополнить состав молодежью. Потому что а) лимит и б) омоложение. Однако кем именно дополнять? Можно поискать молодые таланты в ЧБ, но лучших давно разобрали. Можно взять из дубля, но придется воспитывать. Проблемка.





"Команду покидают опытные ребята, но жизнь не останавливается. Время идет. Важно иметь в составе ребят, которые добивались с клубом больших побед. Жизненно необходимы молодые футболисты, на которых будет ставка. Такая вот дилемма", — слова Жуковского. Причины, почему новый наставник подходит и не подходит БАТЭ, читайте тут.





Время действительно идет. Требуются новички, при этом очевидно, что любой молодой белорусский игрок слабее Стасевича, Филипенко и других перечисленных выше футболистов, собравших чемоданы. То есть общекомандный уровень однозначно ослабнет. Загвоздка в том, что на поле разрешается выпускать не более пяти иностранцев. Следовательно, искать на трансферном рынке нужно именно белорусов.





Или мы драматизируем? Быть может, ростер БАТЭ в порядке? Уйдут одни, придут другие... А если не придут, то авансцену займут вчерашние резервисты. Все-таки обойма у БАТЭ большая. Какой "старт" может получиться, если вообще отказаться от входящих трансферов?





Вратари. Никаких изменений — в строю топ-пара Чичкан и Щербицкий. Антон завершал сезон-2020 в роли основного вратаря, способности Дениса хорошо известны. За эту позицию волноваться не стоит.





Защитники. Без Филипенко и Настича жить тяжело, но можно. Так, во всяком случае, кажется. Первого можно заменить Копитовичем, у которого в Борисове не все получается, но который явно не без способностей. Второго — Бессмертным (с учетом перевода серба Филиповича на левый фланг), имеющему аналогичную историю. Стартовый квартет легко набирается, а вот с запасом проблемы. Пигас, Супранович, Малькевич, Мякиш... Необходимо возрастное подкрепление. Важно помнить и про дисквалифицированного Волкова. Возможно, в течение года клубу удастся сократить срок бана — и вернуть Захара на поле.





Полузащитники. Минус Стасевич, Драгун, Нехайчик, Яблонский, Бага. Плюс Умаров, Носко и Сергей Волков. Налицо дисбаланс, но "старт" вырисовывается. Не стареет Володько, прогрессирует Виллюмссон, Мукам умело бегает по бровке. Тоже жить можно, хотя усиление, конечно, нужно. В приоритете фланговые игроки и опорник на место Яблонского, если Евгений уедет в другой чемпионат.





Нападающие. Выздоровел Сарока, в наличие Сигневич. Известные центрфорварды, лучшая форма которых — высший пилотаж для нашего чемпионата. Способны закрыть позицию Милич и Умаров, которые, впрочем, более продуктивны на флангах. Вернулся из Мозыря "лимитчик" Василевич.





Короче говоря, отказаться от входящих трансферов вряд ли получится. Состав требует усиления.





Однако с учетом введения лимита, омоложения состава и изменившихся селекционных обстоятельств не получится и другое. А именно — выйти хотя бы на прошлогодний уровень. В текущих условиях нереально заменить Стасевича, Филипенко и других беглецов.





Есть сомнения, что БАТЭ будет бороться за чемпионство в новом году.





Впрочем, мы не знаем, какие цели руководство клуба поставило перед Жуковским. Возможно, предстоит работа на перспективу. В таком случае третий кряду год без золота не станет проблемой.









Сейчас БАТЭ в отпуске, впереди всякое-разное. Будем следить.