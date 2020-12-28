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Белорусский футболист вошел в топ-40 мировых футболистов, которые завершили карьеру в 2020 году

Александр Глеб вошел в число 40 лучших футболистов, которые завершили карьеру в 2020 г., сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Sky Sports.

©Ansa

Последним клубом, в котором играл футболист, был белорусский «Ислочь». Издание, которое опубликовало рейтинг, называет А. Глеба «белорусской звездой первой половины 2000-х» и «самым представительным игроком в истории своей страны».

А. Глеб за свою карьеру играл в «Штутгарте», «Арсенале» и «Барселоне», в составе которой выиграл Лигу чемпионов. Получал предложение от «Интера», но отказался. После футболист вернулся на родину, где и завершил карьеру.
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