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Последним клубом, в котором играл футболист, был белорусский «Ислочь». Издание, которое опубликовало рейтинг, называет А. Глеба «белорусской звездой первой половины 2000-х» и «самым представительным игроком в истории своей страны».





А. Глеб за свою карьеру играл в «Штутгарте», «Арсенале» и «Барселоне», в составе которой выиграл Лигу чемпионов. Получал предложение от «Интера», но отказался. После футболист вернулся на родину, где и завершил карьеру.



