Лукаку побил рекорд Роналдо, забив 50 голов за «Интер» в 70 играх

Нападающий миланского клуба Ромелу Лукаку забил на 64-й минуте этой игры, пишет by.tribuna.com





Бельгиец забил 50 голов за «Интер» в 70 матчах за клуб в итальянских турнирах. Это лучший результат в истории «нерадзурри».





Лукаку побил рекорд бразильца Роналдо, который достиг отметки в 50 мячей за 77 игр в футболке «Интера».



