Лукаку побил рекорд Роналдо, забив 50 голов за «Интер» в 70 играх
«Интер» разгромил «Кротоне» (6:2) в матче 15-го тура Серии А.
Нападающий миланского клуба Ромелу Лукаку забил на 64-й минуте этой игры, пишет by.tribuna.com
Бельгиец забил 50 голов за «Интер» в 70 матчах за клуб в итальянских турнирах. Это лучший результат в истории «нерадзурри».
Лукаку побил рекорд бразильца Роналдо, который достиг отметки в 50 мячей за 77 игр в футболке «Интера».
17:45 03/01/2021
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