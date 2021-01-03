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В 2020 году за допинг было дисквалифицировано 10 белорусских спортсменов

Директор НАДА Беларуси Денис Мужжухин рассказал, что в 2020 году НАДА планировало отобрать у спортсменов 2000 проб, однако из-за пандемии COVID-19 план тестирования был пересмотрен и отобрали 1523 пробы.





«В соответствии с полученными заключениями из аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) лабораторий пять проб дали положительный результат анализа на допинг. Наибольшее число нарушений антидопинговых правил выявлено в таких видах спорта, как легкая атлетика, тяжелая атлетика, борьба греко-римская», – отметил он.

По словам Мужжухина, с каждым годом количество тестов будет только увеличиваться. Всего же в 2020 году за допинг в спорте было дисквалифицировано 10 белорусских спортсменов. Из них пять дисквалифицированы НАДА, а остальные – другими антидопинговыми организациями.

«Отдельно стоит обратить внимание на то, что два ранее дисквалифицированных за допинг спортсмена нарушили запрет на участие в соревнованиях и другой деятельности во время срока дисквалификации, за что впоследствии в порядке наказания им был добавлен новый срок дисквалификации, равный по длине первоначальному», – сказал Мужжухин.
Sputnik
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