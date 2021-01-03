







"Я познакомился с Диего Армандо Марадоной во время благотворительного матча в 2014 году. С удовольствием вспоминаю, какую помощь Диего оказал Scholas Occurrentes, фонду, который заботится о нуждающихся во всем мире.





На поле он был поэтом, великим чемпионом, который принес радость миллионам людей — от Аргентины до Неаполя. Он также был очень хрупким человеком.





У меня есть личное воспоминания о чемпионате мира 1986 года, который выиграла сборная Аргентины благодаря Марадоне. Я был во Франкфурте, и это был сложный период для меня. Я изучал языка и собирал материал для своей диссертации.





У меня не было возможности посмотреть финал чемпионат мира, и я узнал о победе Аргентины над Германией только на следующий день, когда один японский парень написал на доске "Viva l’Argentina" во время урока немецкого языка", — цитирует Франциска Goal.