Гончаренко снова в армии - ЦСКА. Белорусов в клубе станет больше?

Московский ЦСКА можно назвать одним из самых консервативных клубов российского футбола в плане работы с кадрами. С 2007 года пост генерального директора занимает Роман Бабаев. Чуть чаще меняются тренеры – за последних 11 лет у «армейцев» было два коуча. В декабре 2016-го после ухода Леонида Слуцкого в творческий отпуск его место занял Виктор Гончаренко, ранее работавший в штабе российского специалиста.





Пятый сезон белоруса у руля ЦСКА пока оставляет смешанные чувства. Летом новые владельцы клуба позволили Гончаренко потратить на трансферы небывалые 30 миллионов евро – прежде москвичи ни разу не спускали такие сумм даже за весь сезон. По итогу за нигерийского хавбека Чидера Эджуке выложили 11,5 миллионов, за аргентинского форварда Адольфо Гайча – 8,5 миллионов, за бразильца-защитника Бруно Фукса – 8. Еще два ушли на приобретение казахстанца Бахтиера Зайнутдинова из «Ростова».

Гончаренко остается в ЦСКА

Такие траты создавали логичный спрос за результат с Гончаренко и его тренерского штаба, где работают соотечественники Александр Ермакович и Руслан Зубик. Тем более два последних сезона ЦСКА оставался вне медалей в РПЛ и занимал последние места в группах еврокубков. Сразу казалось, что трансферные траты «армейцев» приносят плоды. Москвичи завершили первый круг на первом месте, обойдя на один балл чемпионский «Зенит». Однако затем у ЦСКА начался откровенный спад – на протяжении семи матчей в РПЛ и ЛЕ команда не могла победить. При этом соперники у команды Гончаренко были отнюдь не топовые.





2020-й ЦСКА закончил на втором месте в чемпионате в четырех очках от лидирующего «Зенита» и на последнем месте в группе ЛЕ с тремя ничьими и тремя поражениями. Неудивительно, что перед заключительной игрой года против «Ростова» пошли слухи, что она может стать последней для Гончаренко в клубе. Сообщалось, что на место коуча планируют пригласить иностранца, а до того ее временно отдадут в управление Василию Березуцкому.





Перед «Ростовом» многие заметили, что белорус необычайно грустный. Настроение коуча портил и прощальный баннер на фан-секторе москвичей. Однако улыбка Гончаренко сначала появилась, а потом становилась все шире с каждым голом Федора Чалова (всего форвард отличился трижды). По итогу ЦСКА победил 3:1 и тем самым, кажется, сохранил место ВМГ в команде.





С тех пор разговоров о возможной отставке поубавилось. Гончаренко даже успел сняться в новогоднем ролике ЦСКА.





Правда, будущим летом у тренера истекает контракт с российским клубом. Про переговоры о пролонгации пока ничего не слышно.

Зато ушли члены тренерского штаба

И все же изменения после осенней части сезона произошли, но не те, что все предсказывали. 29 декабря ЦСКА неожиданно объявил о расставании с ассистентами Гончаренко Виктором Онопко и Сергеем Овчинниковым, на двоих отработавших 19 лет в клубе. У обоих закончились контракты, которые руководство «армейцев» решило не продлевать.





Удивляет, как клуб, позиционирующий себя дружной семьей, попрощался с Онопко и Овчинниковым. Официальный сайт опубликовал новость с сухим заголовком «Об изменениях в тренерском штабе» и фичером «В основной команде ПФК ЦСКА произошли кадровые изменения». Информацию даже не стали иллюстрировать фотографиями тренеров, а просто поставили эмблему клуба. В самой новости можно увидеть дежурные слова благодарности за плодотворную работу и пожелания удачи в дальнейшей карьере. Обычно с многолетними сотрудниками в семье так не прощаются.





Для сравнения, в посте на сайте ЦСКА про расставание со Слуцким в 2016 году присутствовали слова, что «один из самых титулованных тренеров в истории красно-синих уходит по собственному желанию, сохраняя теплые и дружеские отношения с нашим клубом. […] Двери нашего клуба всегда будут открыты для Вас, Леонид Викторович!» Кроме этого так же можно было увидеть видеоролик, посвященный коучу, и коллаж с ним.





Как видим, разница существенная.

Как стороны комментируют расставание

Если молчаливый Онопко не стал комментировать непродление контракта, то выдавить несколько слов из Овчинникова российским журналистам все же удалось. Экс-главный тренер минского «Динамо» сказал, что ему нечего добавить к новости на сайте ЦСКА, где все и так написано.





Более многословным Овчинников оказался в своем Instagram. Что интересно, там он поблагодарил руководство клуба за семь лет сотрудничества, а также лично Игоря Акинфеева и Слуцкого. При этом ни словом Овчинников не упомянул о белорусском шефе, который продолжил в ЦСКА.





Президент «армейцев» Евгений Гинер также прокомментировал расставание с тренерами сдержанными дежурными словами.





Что касается фанатов, то они не заняли сторону ушедших тренеров, ведь, будучи футболистами, оба даже не играли за ЦСКА. Наоборот, Онопко – спартаковец, а на счету Овчинникова – 295 матчей за «Локомотив». В начале ноября у последнего случился очередной конфликт с активными болельщиками. В аэропорту Волгограда после победы над «Ротором» (1:0) ЦСКА провожали фаны. Когда мимо них шел Овчинников, часть стала скандировать «Овчина – пес». Тренер хотел броситься на болельщиков, однако его удержали.

О чем говорит уход Онопко и Овчинникова

Нельзя исключать, что между белорусской и российской частями тренерского штаба пробежала черная кошка. Любопытно выглядели события в конце прошлого сезона, который РПЛ спешно доигрывала летом 2020-го. После поражения от «Зенита» 0:4 Гончаренко неожиданно умчал в Беларусь. Говорили, что коуч перестал чувствовать команду, о чем уведомил подопечных после разгрома. Многие восприняли поступок белоруса как уход из ЦСКА, хотя потом оказалось, что на Родину ВМГ отправился по семейным обстоятельствам.





Пока ситуация оставалась туманной, к предстоящим матчам команду готовили помощники, а вероятным сменщиком Гончаренко до конца сезона называли Овчинникова, который начал ходить на пресс-конференции. В следующем туре ЦСКА сыграл в безголевую ничью с московским «Динамо». После поединка Овчинников рассказал, что «штаб готовил команду самостоятельно» без консультаций с Гончаренко.





К следующему матчу белорус вернулся в Москву. Спикером от ЦСКА по этому поводу неожиданно стал Овчинников. Тренер назвал ситуацию щекотливой и сообщил, что реакции в коллективе были разные.









При этом коуч назвал Гончаренко своим товарищем, но отметил, что главный тренер совершил ошибку, содержание которой раскрывать не стал. Остается только догадываться, какие мысли тогда были в голове у Овчинникова, ведь не вернись Гончаренко из Беларуси, главным мог стать именно он. При этом экс-борисовчанин ранее не раз обращался к Гинеру с просьбой об отставке.





До своего ухода Овчинников еще раз успел поруководить «армейцами» с бровки. Случилось это в одном из последних матчей года против «Химок» (2:2), когда главный тренер ЦСКА отбывал дисквалификацию из-за перебора желтых карточек и наблюдал за ничьей из VIP-ложи. На пресс-конференции Овчинников уже не говорил, что всем занимались без Гончаренко. Наоборот, дважды подчеркнул, что замены проводил именно главный тренер. Эта игра стала по счету пятой из семи в упомянутой выше безвыигрышной серии ЦСКА.









Эти два эпизода намекают на то, что непростые отношения могли иметь место внутри тренерского штаба. Если так все и было, то Гончаренко и его белорусская команда одержали победу в скрытом противостоянии. Вот только вопрос, что будет дальше. Разговоры о назначении летом 2021-го Василия Березуцкого главным тренером активно муссируются в последнее время.





Белорусов в ЦСКА станет больше?

До возобновления тренировок «армейцев» осталось менее трех недель, поэтому сейчас Гончаренко занимается поисками кандидатов на вакансии в свой штаб. В первую очередь ему необходимо найти тренера вратарей, которым по штатному расписанию был Овчинников. Белорус хотел бы заполучить на должность кого-то из трех соотечественников. Среди кандидатов – тренер вратарей БАТЭ Андрей Дрозд, тренер вратарей дубля БАТЭ Александр Федорович и находящийся без работы Василий Хомутовский. Впрочем, не исключается вариант, что в первую команду переведут Дениса Капочкина, который сейчас трудится с киперами дубля «армейцев».





Любому из них придется работать с Игорем Акинфеевым, имеющим невероятно большое влияние на коллектив и пользующегося безмерным уважением фанатов. Остается открытым вопрос, смогут ли совладать белорусские тренеры или 34-летний Капочкин с авторитетом победителя Кубка УЕФА и многократного чемпиона России. Как-никак Акинфеев тепло попрощался с Овчинниковым и не факт, что он доволен расставанием с тренером, который в детстве был для него примером.





Фото: ЦСКА



