Кто молодец? Роналду стал самым популярным человеком в социальной сети Instagram
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду набрал 250 млн подписчиков в социальной сети Instagram, сообщает ru.oxu.az со ссылкой на СМИ
Отметим, что это самый большой показатель среди пользователей данной платформы во всем мире, ранее ни одному человеку не удавалось добиться такой отметки.
Напомним, Роналду был признан лучшим игроком XXI века по версии издания Globe Soccer.
09:16 03/01/2021
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