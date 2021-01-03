Третьим финишировал экипаж Мартина Мацика (Big Shock Racing), четвертым – Антон Шибалов ("КАМАЗ").





В категории внедорожников в прологе победил катарец Нассер Аль-Аттия, ранее трижды побеждавший в "Дакаре". В зачете мотоциклов пролог быстрее всех преодолели гонщики Honda –Рики Брабек и Хоан Барреда Борт. Дебютанту Toyota Крису Мику не было равных в WRC.





фото: с сайта abw.by





Еще один белорусский экипаж Андрей Голобородько/Сергей Рудницкий, выступающий в зачете автомобилей на "Toyota", финишировали 50-ми по итогам пролога, но остались довольны результатом, пишет interfax.by





"Мы аккуратно ехали, старались не повредить машину, потому что не хочется закончить всё сразу же. На первом спецучастке многое не выиграешь, но можно всё проиграть. В принципе, довольны результатом, стартовали мы 64-ми, финишировали 50-ми. Кто ехал за нами, нас никто не объехал, мы продвинулись вверх. Будем стараться ехать в таком же темпе и дальше прибавлять", - заявил Голобородько в интервью "Чемпионату" по итогам гонки.





Основная часть "Дакара" стартует завтра, 3 января. Гонщиков в этот день ожидает спецучасток протяженностью 277 км. По результатам 11-километрового пролога определился порядок старта на первом спецучастке.





"Дакар" пройдет в Саудовской Аравии 3-15 января. Участники марафона за 12 этапов преодолеют в общей сложности 7776 километров, из которых 4767 будут спецучастками на время. Изначально планировалось, что "Дакар" состоится на территории нескольких стран, однако из-за пандемии коронавируса его было принято решение провести только в Саудовской Аравии.



