Стасевич и Филипенко ушли из БАТЭ

Игорь Стасевич. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY





За все годы в составе "желто-синих" Стасевич провел 413 официальных матчей (в 149 из них был капитаном), участвовал в 267 победных поединках, забил 63 гола и отдал 140 результативных передач.





У Филипенко в сумме за годы в БАТЭ (2006-07, 2011-14, 2018-20) в активе 236 официальных матчей (21 в качестве капитана), 134 победных поединка, 13 голов и 10 результативных передач.

