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Давший отпор ОМОНу боец MMA: Пусть каждый встанет в полный рост и скажет — я белорус, свободный житель своей страны

Вдохновляющие пожелания от Алексея Кудина.


В «Инстаграм» появились вдохновляющие новогодние пожелания от бойца MMA, многократного чемпиона мира Алексея Кудина.

«Только мы ответственны за то, какое будущее будет у наших детей . Пусть каждый встанет в полный рост и скажет: «Я белорус, я свободный житель своей страны», — заявил спортсмен.

За попытку защититься от бойцов ОМОН в августе 2020 на Кудина возбуждено уголовное дело. Спортсмен был вынужден уехать из Беларуси.
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