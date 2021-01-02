



«Инстаграм» появились вдохновляющие новогодние пожелания от бойца MMA, многократного чемпиона мира Алексея Кудина.





«Только мы ответственны за то, какое будущее будет у наших детей . Пусть каждый встанет в полный рост и скажет: «Я белорус, я свободный житель своей страны», — заявил спортсмен.





За попытку защититься от бойцов ОМОН в августе 2020 на Кудина возбуждено уголовное дело. Спортсмен был вынужден уехать из Беларуси.